12 черкаських дітей отримають стипендію від мера

12 обдарованих черкаських дітей отримуватимуть стипендію від міського голови Черкас.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, 12 обдарованих дітей протягом дев’яти місяців - з 1 жовтня 2010 року до 30 червня 2011 року - отримуватимуть стипендію від міського голови Сергія ОДАРИЧА у розмірі 180 грн. Грошову підтримку черкаські учні отримують з 2003 р. Минулого року до стипендії було представлено 18 молодих людей.

Стипендією міського голови нагороджуються учні в таких номінаціях: "За високі досягнення у вивченні базових дисциплін", "За високі досягнення в області українознавства", "За високі досягнення у винахідницькій діяльності, технічній творчості", "За високі досягнення в спорті", "За високі досягнення в інваспорті", "За високі досягнення в музиці", "За високі досягнення в хореографії", "За активну участь в суспільно-громадській діяльності", "За високі досягнення у науково-дослідницькій роботі", "За високі досягнення в галузі декоративно-прикладного мистецтва, художній творчості".

На церемонії вручення стипендій міський голова прочитав для стипендіатів міні-лекцію з історії місцевого самоврядування і подякував викладачам за обдаровану молодь.