У Пущі-Водиці проходить збір лідерів учнівського самоврядування

26 грудня цього року 284 президенти шкільних рад учнівського самоврядування від’їхали до оздоровчого табору «Лідер» у Пущі-Водиці для проведення зимового навчально-оздоровчого збору „Лідер-2010”, повідомляє сайт Головного управління освіти і науки Київської міської держадміністрації.

У рамках партнерства до участі в зборі запрошено раду старшокласників із Павлиської загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ст. імені Василя Сухомлинського.

Шість днів лідери проведуть у поєднанні активного відпочинку, творчості і навчання. Кожен учасник збору матиме можливість реалізувати себе в тому, у чому найбільше здібний: в сценічній творчості, в інтелектуальних іграх, у спорті.

Лідери візьмуть участь у роботі Школи управлінської майстерності, в рамках якої будуть проведені майстер-класи та тренінги «Лідер та його команда», «Інтерактивні форми роботи учнівського самоврядування», «Алгоритм роботи шкільної редакції».

Традиційна гра «Гонка за лідером», презентації районних рад самоврядування. Також заплановані : «Журналістський марафон», гра «Мій таємний друг», спортивні змагання, зустріч з представниками Клубу лідерів-випускників «МОКОЛАД».