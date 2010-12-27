У Вірменії протестують проти відкриття іншомовних шкіл

Громадська ініціатива "Ми - проти іншомовних шкіл!" у понеділок розповсюдила звернення до громадян Вірменії, в якому закликала приєднатися до акції протесту перед резиденцією президента республіки проти прийнятих парламентом поправок до законів "Про загальну освіту" і "Про мову", які передбачають відкриття шкіл з навчанням іноземною мовою і які викликали бурхливу дискусію в країні.

Як повідомляють РИА Новости , у документі йдеться, що у вівторок, 28-го грудня, о 18.00 перед резиденцією президента Вірменії в Єревані пройде акція протесту за участі представників інтелігенції, громадських організації і громадянського суспільства, які приєдналися до руху проти іншомовних шкіл. Учасники акції передадуть Сержу Саргсяну через його адміністрацію петицію з вимогою не підписувати законопроект про зміни в закони "Про мову" і "Про загальну освіту", прийнятий парламентом.

"Протягом восьми довгих місяців тисячі людей у тій чи іншій формі висловили свою незгоду у зв`язку з наміром влади відкрити іншомовні школи. Декілька сотень з них хоча б один раз брали участь у акціях протесту. Прийшов час об`єднатися, виказати свою силу і обурення. Серджу Саргсяну потрібно, нарешті, показати, проти якої сили діяли призначені ним прем`єр-міністр і міністр освіти, і чий протест він має намір проігнорувати, якщо підпише цей зрадницький документ", - йдеться в зверненні.

Ряд політичних сил і громадських організацій виступили проти законопроекту, мотивуючи це тим, що він може завдати збитків національної самобутності.

Противники законопроекту пропонують витратити кошти на впровадження іншомовних шкіл на підвищення якості освіти в країні, поліпшити якість навчання по всіх предметах і, зокрема, по іноземних мовах.

На сьогодні навчання в школах ведеться тільки вірменською мовою. Згідно зі змінам в ці закони, у Вірменії пропонується відкрити 11 шкіл з навчанням іноземною мовою, з яких дев`ять діятимуть у рамках державної і міжурядової співпраці в Єревані, а дві школи - приватні, в Джермуці і Діліжані. Якими мовами відбуватиметься навчання, поки не уточнюється.

Міністр освіти і науки республіки Армен Ашотян заявляв, що перші школи з викладанням іноземною мовою можуть почати працювати в країні в 2012-2013 роках. Він додав, що введення шкіл з навчанням іноземною мовою не дозволить відразу різко підвищити якість освіти, проте вдасться підняти конкурентоспроможність системи освіти, забезпечити можливість впровадження нових методологій, обміну досвідом з іноземними фахівцями.