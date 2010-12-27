ДНУ обрав ректора

24 грудня у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара відбулася конференція трудового колективу, під час якої відбулося обговорення кандидатури та обрання претендента на посаду ректора ДНУ ім. О. Гончара.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти та науки з посиланням на Інформаційно-аналітичне агентство ДНУ ім. О.Гончара.

На конференції трудового колективу були присутні Заступник Міністра освіти і науки України Євген СУЛИМА, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Марія ПУСТОВА, голова Дніпропетровського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки Галина БЄЛІКОВА.

Із листом Міністерства освіти і науки України присутніх ознайомив Є.СУЛИМА, який повідомив, що до міністерства подано документи тільки одного претендента на обрання на посаду ректора Дніпропетровського нацуніверситету – М.ПОЛЯКОВА.

Конференція трудового колективу ДНУ заслухала виступ претендента на посаду ректора університету професора М.Полякова, який вже 12 років очолює цей вищий навчальний заклад. У своєму виступі претендент доповів про здобутки університетського колективу й окреслив перспективні напрямки розвитку ДНУ. Зокрема, він зупинився на структурних змінах, які дозволять університету бути конкурентноспроможним на сучасному ринку освітянських послуг, наголосив на необхідності активного пошуку інвесторів для проведення і впровадження наукових розробок учених ДНУ та навів приклади успішного залучення інвесторів різними університетськими підрозділами. Також претендент на посаду ректора ДНУ акцентував увагу присутніх на динамічному розвитку міжнародної співпраці університету з провідними освітянськими і науковими установами країн Європи, Азії, Америки, водночас зауваживши, що університет завжди дотримується позиції взаємовигідного партнерства.

За результатом таємного голосування, «за» кандидатуру М.ПОЛЯКОВА проголосували 235 з усіх 239 присутніх делегатів конференції, «проти» - 3, недійсним виявився 1 бюлетень. Таким чином, кандидатом на посаду ректора Дніпропетровського національного університету імені О.Гончара обрано професора М.ПОЛЯКОВА.