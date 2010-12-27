Табачник планує відродити гру «Зарниця»

У 2011 році планується відродити всеукраїнську патріотичну гру «Зарниця» у співпраці з кадетами, скаутами і пластунами.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК у Кіровограді.

Д.ТАБАЧНИК виступив на засіданні Ради обласної організації ветеранів України та висловив ініціативу повернути у школи уроки пам’яті за участі ветеранів. «Потрібно відпрацювати програму. Не варто розповідати про всі військові операції, про них діти дізнаються з підручників. Краще, якщо це будуть живі спогади, переживання», - зазначив міністр.

«Молодь повинна потягнутись до тематики ветеранських організацій», - вважає він.