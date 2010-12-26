Ні Кембридж, ні Оксфорд в Україні не отримали б університетського статусу

Екс-міністр освіти Станіслав Ніколаєнко вважає, що не слід жорстко визначати чисельність студентів для кожного типу університетів. Якщо виходити з вимог запропонованого законопроекту, то ні Кембридж, ні Оксфорд, ні Єльський університет в Україні не отримали б університетського статусу, оскільки їхня чисельність — у межах 4—6 тис. студентів.

Про це він пише у своїй статті "Українській освіті потрібен новий курс", опублікованій у "Дзеркалі тижня".

"Попри серйозні успіхи окремих університетів, назагал видно, що наша вища школа вичерпує внутрішні резерви й сідає на мілину. За роки незалежності в Україні не збудовано жодного надсучасного університету чи хоча б потужного лабораторно-дослідного комплексу. Великий науковий, кадровий потенціал вишів самотужки вже не може реалізуватися, дати нову якість вишівської освіти і науки. Свого часу ініційована громадською колегією МОН державна програма "Наука в університеті" була покликана вирішити одну з головних проблем вітчизняної вищої школи — повернути науку в стіни вишів, створити можливість викладачам і студентам займатися дослідництвом, підвищити якість підготовки фахівців, подолати хронічну застарілість матеріальної бази. Передбачалося протягом 2008—2012 років спрямувати на ці цілі 525,3 млн. гривень, створити п’ять дослідницьких університетів", - зазначає О. Ніколаєнко.

"Реорганізація МОН, виокремлення з його складу Державного комітету з науки та інновацій плюс економічна криза загальмували цей архіважливий для країни процес. У вищій школі склалася дивна ситуація — штучно, з центру, зроблено спробу розірвати освітній і науковий процеси. Це серйозно ускладнило діяльність вишів", - зазначає О. Ніколаєнко.

"Згоден, що настав час удосконалити Закон "Про вищу освіту". Проте не слід, на мою думку, жорстко визначати в ньому чисельність студентів для кожного типу університетів. Якщо виходити з вимог запропонованого законопроекту, то ні Кембридж, ні Оксфорд, ні Єльський університет в Україні не отримали б університетського статусу, оскільки їхня чисельність — у межах 4—6 тис. студентів. Нині головне — зупинити поширення псевдоосвіти, посилити вимоги до якості знань. Не деталізую загальновідомих речей: університетська автономія; право вишів видавати дипломи кандидатів і докторів наук, звання доцентів і професорів, формувати навчальні плани; посилення демократії всередині ВНЗ — без цього нічого не буде. Потрібно створювати вишам умови для розвитку, а не намагатися ними керувати, тиснути на ректорів, свавільничати при їх обранні. Це неприпустимо", - вважає О. Ніколаєнко.

Zahid.net