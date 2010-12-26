В Україні назвали Книгу року-2010

Книжкою року, що минає - стала збірка творів Григорія Сковороди. Їх перевидало - харківське видавництво "Майдан". Як передає 5 канал, це видання отримало гран-прі дванадцятого Всеукраїнського рейтингу "Книжка року".

За словами журі, у складі якого - критики, журналісти і культурологи, вперше твори Сковороди видали без помилок. У попередніх збірках їх нарахували близько 10-ти тисяч. Серед переможців у номінації краще сучасне українське видання - Оксана Забужко та її "Музей покинутих секретів". У номінації Сучасна поезія - найкращим визнали історичний роман Ліни Костенко "Берестечко". Серед дитячих авторів переміг Сашко Дерманський з комічним твором "Чудове чудовисько в країні жаховиськ".

Іван Малкович, дитектор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА": "На книжці ми навіть написали - для обережного читання, щоб не надірватися від сміху. Ця книжка написана за всіма лекалами світовими дитячої літератури. І там присутні українські народні герої".

Костянтин Родик, президент рейтингу "Книжка року": "Те, шо ми бачимо серед нагороджених торішніх переможців, говорить про стабільність якості, шо ці люди випустили і у цьому році книжки, гідні нашої з вами уваги".