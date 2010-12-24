Дев’ять ВНЗ офіційно отримали своїх керівників

24 грудня п.р. Міністр освіти і науки, молоді та спорту України зустрівся з претендентами на посади керівників ВНЗ.

Як повідомляє офіційний сайт Міністрества науки та освіти України, під час зустрічі Дмитро ТАБАЧНИК підписав контракти з дев’ятьма керіниками : ректором Мукачівського державного університету Юрієм МАГДАЛИНОЮ, ректором Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Віталієм ЗАВІНОЮ, ректором Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка Олександром КУРКОМ, ректором Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини Наталією ПОБІРЧЕНКО, директором Донецького індустріального технікуму Юрієм ДЕМУРОЮ, директором Донецького індустріально-педагогічного технікуму Анатолієм ДЖАНТІМІРОВИМ, директором Донецького електрометалургійного технікуму Ігорем КАРАВАНОМ, директором Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу Софією ТОМЕНЧУК та директором Київського індустріального коледжу Оленою ТУМАНСЬКОЮ.

Д.ТАБАЧНИК привітав новопризначених керівників з наступаючими новорічними святами, побажав їм успіхів в роботі, а також закликав до розвитку автономії в очолюваних ними вищих навчальних закладах.

«Ви кожен представляєте унікальний колектив, з неповторними ознаками, методиками в підготовці кадрів. І саме таких фахівців, яких ви готуєте, не готує ніхто. І це накладає на нас з вами, на ваші колективи велику відповідальність, тому що якість освіти має бути головною метою життя будь-якого педагога, тим більше керівника», - зазначив міністр.