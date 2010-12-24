На базі ДНУ відкрито Центр підвищення кваліфікації держслужбовців

Сьогодні на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара відбулося урочисте відкриття Центру підвищення кваліфікації державних службовців.

Як повідомляється на офіційному саті Міністрества освіти та науки України, Центр підвищення кваліфікації державних службовців створено в рамках міжнародного Проекту TEMPUS «Мережі освітніх центрів сучасних технологій місцевого самоврядування (ECESIS, HES_JEP-00232-2008)» за фінансової підтримки Євроспівдружності.

Проект організовує мережу навчальних центрів на базі провідних регіональних університетів для перепідготовки державних службовців органів місцевого самоуправління за напрямком сучасних інформаційних технологій та іноземної мови. TEMPUS ECESIS об’єднує 19 партнерів з Королівства Іспанія, ФРН, Республіки Польща, Словацької Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Молдова, РФ та України. Під час виконання Проекту 7 викладачі ДНУ пройшли перепідготовку в університетах країн-партнерів ЄС та одержали досвід застосування інноваційних технологій, який вони почали впроваджувати під час навчання пілотної групи державних службовців у створеному Центрі.