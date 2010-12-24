У Росії набір у військові вузи відновлять за два роки

Набір до військових ВНЗ буде відновлений через два роки, але в менших обсягах, заявив президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Про це пишуть РИА-Новости.

Міноборони напередодні початку навчального року оголосило, що цього року до вузів збройних сил не будуть набирати курсантів на перший курс. Це рішення мотивовано тим, що існуюча система освіти не відповідає нинішнім реаліям, а кількість випущених офіцерів в 4-5 разів більше числа необхідних для Міноборони фахівців.

У зв`язку з цим розробляються нові стандарти військової освіти. Коли набір у військові вузи буде відновлено, раніше офіційно не повідомлялося.

"Зараз узята ця пауза на два роки на підготовку офіцерів. Як тільки відповідний період закінчиться, набір у вищі військові заклади буде відновлений в менших обсягах. Ми повинні виходити з реального розміру армії", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ сьогодні в інтерв`ю керівникам трьох федеральних телеканалів, присвяченому підсумкам року.

Він зазначив, що російська армія буде відповідати завданням, території та розмірам населення країни.