У школах Тернополя може з’явиться новий предмет

23 грудня на черговій сесії Тернопільської міської ради, депутати запропонували викладати у міських школах предмет “Історія Тернополя”, інформує ZAXID.net.

З відповідною ініціативою виступив депутат міськради від фракції ВО «Свобода» Михайло ОКАРИНСЬКИЙ.

"На мою думку, у школах міста має бути такий предмет як "Історія Тернополя". Адже діти знають про розвиток, історію і становлення європейських міст, а часто навіть не знають коли заснований Тернопіль. Тому я звертаюся до депутатів, щоб підтримали моє прохання запровадження у школах міста предмету "Історія Тернополя"", – заявив М.ОКАРИНСЬКИЙ.