У вишах пропонують забезпечити 50% державного замовлення

У вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності кількість студентів, денної форми навчання, прийнятих на перший курс за державним замовленням, повинна становити не менше ніж 50% від загальної кількості студентів, прийнятих на навчання на перший курс.

Як інформує ZAXID.net, таку норму запропоновано у проекті Закону про вищу освіту, зареєстрованому у Верховній Раді України 22 грудня.

Як зазначено на сайті Верховної ради України, авторами його є депутати Олександр ЄФРЕМОВ, Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, Сергій КІВАЛОВ, Олексій ЛОГВИНЕНКО, Максим ЛУЦЬКИЙ, Катерина САМОЙЛИК, Ігор ШАРОВ.

Прийом на навчання до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування навчального закладу, а також джерел оплати за навчання буде здійснюватись на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань та умінь вступників та їхніх здібностей у випадках, передбачених Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, з урахуванням середнього бала державного документа про повну загальну середню освіту та бала вищого навчального закладу, – повідомили у прес-службі громадської ініціативи "Студентський спротив".

"Крім того, планується надавати право громадянам України право безоплатно здобувати другу вищу освіту на конкурсній основі, визначених Кабінетом Міністрів України", - зазначив координатор громадської ініціативи "Студентський захист" Андрій ЧЕРНИХ.