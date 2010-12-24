Юристи ДонНУ коментують порушення кримінальної справи

У Донецькому національному університеті нинішнє керівництво ініціювало порушення кримінальної справи за фактами порушень у фінансовій, бухгалтерській звітності вишу за 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила у четвер на прес-конференції в Донецьку начальник юридичного відділу ДонНУ Альбіна ФУРМАН, яка два місяці обіймає цю посаду у виші.

Говорячи про свою двомісячну роботу в університеті, вона сказала, що «в ході прийняття справ було виявлено такі моменти як зловживання службовим становищем, порушення, пов`язані з веденням бухгалтерської, фінансової звітності».

«У зв`язку з цим були ініційовані й передані документи до правоохоронних органів. Прокуратура дала їм свою правову оцінку, й було порушено кримінальну справу, яка на сьогоднішній момент розслідується», - пояснила А.ФУРМАН.

Юрист підкреслила, що порушення кримінальної справи не пов`язане з недавніми виборами ректора ДонНУ і не пов`язане з перемогою на них Юрія ЛИСЕНКА, дружиною якого є проректор Тетяна ЛЕВ. (Т.ЛЕВ було звільнено з ДонНУ виконуючим обов`язки ректора Петром ЄГОРОВИМ, але судом поновлено на посаді – УНІАН).

«Деякі пов`язують це з виборами ректора. Так от, це жодним чином не пов`язано з виборами, а пов`язано з тим, що ЛЕВ Тетяна Олексіївна є, перш за все, проректором із економічної та фінансової роботи і головним бухгалтером», - сказала А.ФУРМАН.

Вона розповіла, що однією з головних претензій, яку пред`являє до Т.ЛЕВ нинішнє керівництво вишу, – це те, що в 2009 році університет провів передоплату якійсь фірмі «Київбуд» за будівельні роботи в басейні, але вони досі не виконані в повному обсязі.

«У нас існує ТОВ - будівельна фірма «Київбуд», яка виконувала безпосередньо роботи по вітражах для басейну. Сума, яку було сплачено за даним тендерним договором, становить 586 тис. грн. Роботи у нас виконано не в повному обсязі, що підтверджується проведеною експертизою. Робіт виконано на 30-40% від того, що мало бути зроблено», - повідомила А.ФУРМАН. І додала: «Відповідно, у нас виникла необхідність звернутися до правоохоронних органів для того, щоб про це заявити. Грошові суми сплачено в повному обсязі за умовами контракту. Але стовідсоткова передоплата не передбачена згідно із законом, оплата здійснюється за фактом виконання».

А.ФУРМАН зазначила, що ця фірма, яка не виконала в повному обсязі будівельні роботи, «ніяк не коментує» ситуацію.

Водночас юрист повідомила, що за документами, отриманими юридичною службою вишу, у ДонНУ є й кредиторська заборгованість, зокрема, й перед цією ж фірмою «Київбуд», але вже в розмірі понад 650 тис. грн.

«ТОВ «Київбуд» виконувало ремонтні роботи для Донецького національного університету в 2009 році за тендерною документацією. Й ті документи, які надійшли до юридичної служби, говорять про те, що заборгованість існує. Вона становить 652 тис. 501 грн.», - сказала А.ФУРМАН, додавши, що «за бухгалтерськими документами такої заборгованості не проходить».

Відповідаючи на запитання журналістів «Виходить, що університет винен «Київбуду» за інші будівельні роботи практично в 2 рази більше, ніж він переплатив йому за роботи в басейні?», юрист сказала: «Кредиторська й дебіторська заборгованості – це дещо різні речі». Й при цьому додала: «Кредиторської заборгованості на той момент, коли встало питання про «Київбуд», я не знайшла в бухгалтерській звітності, а факт невиконання ними робіт (по басейну) в нас існує».

А.ФУРМАН зазначила, що назване порушення у фінансовій звітності університету не єдине.

Вона повідомила, що КРУ перевіряло університет у квітні цього року, але наразі у виші проходить аудиторська перевірка й поки відомі лише її попередні висновки. Юрист на прохання журналістів пояснила, що аудиторську фірму для перевірки фінансової діяльності ДонНУ найняв університет у особі виконуючого обов`язки ректора П.ЄГОРОВА.

За словами А.ФУРМАН, «аудиторська фірма «Лот» пішла назустріч університету» і погодилася недорого провести аудиторську перевірку.

«У нас існує проблема з бухгалтерським обліком. Щоб внести коригування, виправлення, отримати рекомендації з цих питань, необхідно залучити фахівців. Аудитори є такими фахівцями», - зазначила А.ФУРМАН.

Вибір фірми «Лот» вона пояснила її надійністю й ціновою політикою: «...Враховуючи, що ми просили їх підготувати виправлення, річний бухгалтерський звіт нам обійшовся в 15 тис. грн., а аудиторський висновок - десь 45 тис. грн. Тобто, близько 60 тис. грн.».

А.ФУРМАН, відповідаючи на запитання, чи впевнена вона, що будуть доведені її звинувачення на адресу, перш за все, Т.ЛЕВ, сказала: «Доводити – це не моя й не університету справа, доказовою базою зараз займаються правоохоронні органи, і висновки та кваліфікацію даватимуть правоохоронні органи».

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня конференція трудового колективу Донецького національного університету обрала Ю.ЛИСЕНКА для затвердження Міністерством освіти, науки, молоді та спорту на посаду ректора вишу. За результатами таємного голосування, Ю.ЛИСЕНКО набрав 46% голосів, тобто, подолав необхідні 30%, а його опонент П.ЄГОРОВ набрав 29,67% голосів.

15 грудня міліція провела обшук у квартирі ректора Ю.ЛИСЕНКА.

17 грудня прес-служба прокуратури Донецької області повідомила, що в Донецькому національному університеті проходять слідчі дії, пов`язані з порушенням кримінальної справи про розтрату майна посадовцями вишу. При цьому прес-служба прокуратури області попросила «не пов`язувати факт порушення кримінальної справи з виборами ректора університету».

Увечері 17 грудня двоє невідомих збили з ніг і завдали декілька ударів по голові Т.ЛЕВ – дружині новообраного ректора. Жінка в результаті нападу отримала струс мозку. За словами Ю.ЛИСЕНКА, нападники заявили його дружині: «Це тобі за чоловіка!».

23 грудня Катерина КУТНЯ, яка є адвокатом Ю.ЛИСЕНКА і Т. ЛЕВ повідомила, що Міністерству освіти, науки, молоді та спорту заборонено підписувати контракт із новим ректором Донецького національного університету Ю.ЛИСЕНКОМ.

Вона пояснила, що така заборона винесена Київським окружним адміністративним судом у зв`язку з тим, що прийнято до розгляду позов Олександра КОРИСТІНА, який звернувся до суду, оскільки його кандидатура, всупереч закону «Про вищу освіту», не була представлена в перегонах на місце ректора. Про те, чи буде Ю.ЛИСЕНКО ректором, законно обраним трудовим колективом 10 грудня, тепер вирішить суд.