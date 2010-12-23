Письменники підготували для Табачника відро з помиями

Cтоличний поет Сергій Пантюк під час книжкового ярмарку "Медвін: книжковий Миколай" приніс до стенду харківського видавництва "Фоліо" відро з помиями. Так він разом з однодумцями висловив протест проти презентації книги "Вбивство Столипіна" письменника Віктора Вороніна та міністра освіти Дмитра Табачника.

"Табачник є ксенофобом і відверто про це говорить. У нормальному суспільстві така людина мала би сидіти за гратами або її взагалі виселили би з країни. У нашій державі він косить під міністра освіти, а тут починає косити і під письменника", - сказав Пантюк.

"Табачник і раніше видавав книжки, та цього разу він вліз туди, де працюють нормальні письменники. Я не хочу, щоб у моєму цеху працювали людиноненависники", - додав він.

Сергій Пантюк висловив і свої претензії до видавництва. "Видавництва видають все, за що платять гроші. Кошти, які вони отримали за видання книжки Табачника, пахнуть ворожою пропагандою", - наголосив поет.

Пантюк поставив відро з написом "Помиї для Табачника" під стендом видавництва. 15 хв чекав на Вороніна та Табачника, які мали презентувати книжку, але вони не прийшли.

"Презентація книги була запланована на 14.00, але ми не запланували, що сьогодні у Верховній гаді прийматимуть бюджет", - сказав генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.

Книжку "Вбивство Столипіна" на книжковому ярмарку продавали по 60 грн. До 15.00 продали 14 примірників.

ТСН