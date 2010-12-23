Рада відмовилась скасувати пільги при вступі до ВНЗ

Верховна Рада не підтримала в першому читанні проект закону про скасування пільг при вступі у вищі навчальні заклади, внесений народним депутатом Володимиром Яворівським

За проект закону проголосував один народний депутат, при мінімально необхідних 226.

Проектом пропонувалося скасування пільг позаконкурсного вступу до державних та комунальних вузів України І-ІV рівня акредитації.

Зокрема, пропонували скасувати пільги для учасників бойових дій на території інших держав; чорнобильців; шахтарів, що мають стаж підземної роботи не менш як три роки; дітей, батьки яких мають стаж підземної роботи не менш як 15 років; дітей шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві; шахтарів-інвалідів I та II групи.

Радіо Свобода