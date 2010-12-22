У Криму затверджено програму підвищення престижу праці вчителя

Верховна Рада Криму ухвалила республіканську програму підвищення престижу праці вчителя на 2011-2015 роки, яка передбачає оновлення кадрового потенціалу працівників освіти, залучення на педагогічну роботу молоді, створення і виконання пакету соціальних стандартів для вчителів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення документа одностайно проголосували 78 депутатів, що брали участь у засіданні кримського парламенту.

На фінансування програми планується виділити впродовж п`яти років майже 28 млн. грн.