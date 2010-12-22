Табачник не хоче втручатися в історію з ДонНУ

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту втрутиться в ситуацію з виборами ректора ДонНУ тільки після всіх судових рішень.

Як пише "Донецк. Комментарии:", про це заявив керівник відомства Дмитро ТАБАЧНИК.

За його словами, в даний час в міністерстві ознайомлені тільки з одним рішенням Окружного адміністративного суду Києва. «У мене є тільки одне рішення суду на руках, який фактично скасував ці вибори і заборонив міністерству розглядати питання про укладення контракту на підставі того, що один з претендентів, який мав усі підстави - відповідний стаж, наукове звання - не був зареєстрований і не зміг взяти участь у виборах », - зазначив Д.ТАБАЧНИК.

Як раніше повідомлялося, з позовом до суду звернувся викладач Академії МВС (Київ) Олександр КОРИСТІН. Він запевняє, що подавав заявку на участь у виборах ректора ДонНУ, але взяти участь у них не зміг.

У той же час, обраний 10 грудня на конференції трудового колективу вузу кандидатом в ректори ДонНУ Юрій ЛИСЕНКО заявив, що «вперше чує про кандидатуру Олександра КОРИСТІНА, мої колеги з університету також його не знають». Крім того, за даними Ю.ЛИСЕНКА, в зведеннях рішень судових засідань Окружного адміністративного суду Києва вердикту про анулювання виборів ректора ДонНУ немає.