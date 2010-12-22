Фінансування освіти на Львівщині скоротили на понад 15 млн. грн

В порівняні з 2010 роком у бюджеті на 2011 рік зменшено фінансування на потреби сфери освіти та науки Львівської області на 5%. Загалом зменшено фінансування на 15 млн. 116 тис. грн.

Як пише Львівський портал, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова комісії з питань освіти та науки Львівської обласної ради Юрій ПІДЛІСНИЙ.

«У пояснювальній записці головного управління ОДА з питань освіти та науки в бюджеті не передбачено кошти на фінансування програми розвитку освіти на Львівщині на 2009-2013 рік. На цю програму було передбачено 14,5 млн. грн. В цю програму входило підвищення кваліфікації вчителів, щодо впровадження програм зі здорового способу життя для учнів, розвиток української мови», - розповів Ю. ПІДЛІСНИЙ.

За його словами, наступного року в сфері освіти передбачено кошти виключно на захищенні статті (оплата праці, харчування, комунальні послуги). Водночас, як зазначив Ю. ПІДЛІСНИЙ, може виникнути проблема із оплатою компослуг, оскільки фінансування також зменшили, а ціна на енергоносії зросла. Також зменшено фінансування стипендій на 5%.