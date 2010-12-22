В Криму зарплати вчителям виплатять за рахунок держдотацій

Сьогодні на позачерговій сесії Сімферопольської міськради була розподілена дотація з Держбюджету у розмірі 6 млн 400 тис. грн., інформує Крымское информационное агентство.

При цьому начальник міського управління фінансів Тетяна КУХТЄЄВА пояснила, що кошти призначені місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості. Зокрема, гроші будуть спрямовані на виплату зарплати (з нарахуваннями) працівникам освіти.

Т.КУХТЄЄВА уточнила, що кошти надійдуть завтра і тоді ж будуть спрямовані в райони міста.

У той же час в ході сесії стало відомо, що 2 млн 550 тис. грн буде виділено бюджету Центральної райради, 2 млн 829 тис. 300 грн - Київської райради, 820 тис. 500 грн - Залізничної райради, 200 тис. 200 грн - Гресівської селищної ради.

Як зазначає агентство, на початку липня 2010 р. в Сімферополі була затримана зарплата і відпускні працівникам освіти. Голова ВР АРК Володимир КОНСТАНТІНОВ розпорядився, щоб керівництво міста в тижневий термін розібралося з проблемою. Після цього борги були ліквідовані. Однак пізніше ситуація повторилася кілька разів.