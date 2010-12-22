У Сімферополі проведуть рейд з врученням подарунків
17:06, 22 грудня 2010Освіта
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Дітей перед Новим роком після 22.00 супроводять додому
30 грудня в Сімферополі відбудеться нічний рейд по виявленню дітей, що знаходяться на вулицях кримської столиці після 22.00.
Про це повідомила голова Київської райради міста Наталія МАЛЕНКО на оперативно-господарській нараді в міськраді 22 грудня, інформує Крымское информационное агентство.
Н.МАЛЕНКО зазначила, що в ході рейду виявленим на вулицях дітям будуть вручати подарунки і супроводжувати додому. У той же час з їх батьками будуть проведені профілактичні бесіди.
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