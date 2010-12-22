У Сімферополі проведуть рейд з врученням подарунків

30 грудня в Сімферополі відбудеться нічний рейд по виявленню дітей, що знаходяться на вулицях кримської столиці після 22.00.

Про це повідомила голова Київської райради міста Наталія МАЛЕНКО на оперативно-господарській нараді в міськраді 22 грудня, інформує Крымское информационное агентство.

Н.МАЛЕНКО зазначила, що в ході рейду виявленим на вулицях дітям будуть вручати подарунки і супроводжувати додому. У той же час з їх батьками будуть проведені профілактичні бесіди.