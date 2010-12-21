Оприлюднено перелік підручників, за якими готуватися до ЗНО’2011

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти можна ознайомитись з переліком підручників, за якими рекомендується здійснювати підготовку до зовнішнього оцінювання 2011 р., а також іншою загальною інформацією щодо тестування.

Відповідна інформація про міститься в «Характеристиках тестів зовнішнього оцінювання», розміщених в розділі «Підготовка до ЗНО-2011» на сайті ЦО.

Ці Характеристики підготовлені на основі нових специфікацій тестів для проведення зовнішнього оцінювання в 2011 р., що розроблені з дотриманням вимог Програм ЗНО (наказ Міністерства освіти і науки України від 8 грудня 2010 р. № 1218) та затверджені директором Українського центру оцінювання якості освіти.

Зокрема, «Характеристики тестів зовнішнього оцінювання» містять інформацію про загальну кількість завдань у тесті, час його виконання, форми тестових завдань, що будуть використовуватися, критерії оцінювання кожної форми завдань тощо.