Молодих економістів закликали до участі в проекті «Нова економіка»

У Верховній Раді сьогодні під керівництвом голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ відбулося перша зустріч ініціаторів молодіжного проекту «Нова економіка».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, в зустрічі взяли участь студенти-економісти, представники студентських і молодіжних організацій з провідних вищих навчальних закладів України: від Києва до Донецька, від Харкова до Львова, аспіранти, викладачі вишів, економічні експерти.

У вступному слові Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що в Україні влада досі не знає, яку економічну модель будує: ліберально-ринкову, соціально-орієнтовану чи інерційно-пострадянську.

«Ви - нове покоління нашої країни. Покоління активне і прогресивне. Сьогодні ми разом можемо почати закладення моста в майбутнє України, взявши участь в молодіжному проекті «Нова економіка». Це ділове співтовариство молодих людей покликане використовувати на користь України новітні досягнення науки і практики у сфері економіки, управління і фінансів, - звернулася вона до студентів. - Упевнена, багато хто з вас виношує прогресивні ідеї про розвиток економіки нашої країни. І головне завдання молодіжного проекту «Нова економіка» - дати розвиток вашим ідеям».

Перед молодими економістами виступили академік, директор інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Ела ЛІБАНОВА, виконавчий директор компанії CASE Україна Дмитро БОЯРЧУК, завідувач кафедри підприємництва економічного факультету Київського національного Університету ім. Тараса Шевченка Ірина МАЗУР та інші. Вони радили молоді вивчати міжнародний досвід, не боятися авторитетів, сміливо висувати нові ідеї, наполегливо добиватися їх реалізації.

Під час дискусії молоді економісти обговорили нинішній соціально-економічний стан України, перспективи модернізації країни, висловили свої погляди на роль і місце студентства в перетворенні економіки, запропонували форми співпраці молодих економістів і Верховної Ради.

За підсумками засідання ухвалено рішення створити Робочу групу, що сформулює завдання і механізми реалізації проекту «Нова економіка», запропонує механізм взаємодії молодих економістів і Верховної Ради.

Наступне засідання вирішено провести в лютому 2011 року.