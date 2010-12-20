Громадськість Донецька вимагає від Президента узаконити Лисенка

Ряд громадських і політичних організацій Донецької області звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою негайно підписати контракт з Юрієм ЛИСЕНКОМ, законно обраним на посаду ректора Донецького національного університету на конференції трудового колективу 10 грудня ц.р.

Про це йдеться у зверненні до глави держави, підписаному місцевими лідерами 18 громадських і політичних організацій, текст якого переданий УНІАН.

Як зазначають автори звернення, «громадськість Донеччини обурена грубими скандалами, пов`язані з виборами ректора Донецького національного університету».

На думку авторів листа, скандали викликані міністром освіти і науки, молоді і спорту України Дмитром ТАБАЧНИКОМ, який, звільнивши 29 липня 2010 одного ректора, не призначив іншого. Вони упевнені, що «з тих пір, всупереч закону, Д.ТАБАЧНИК здійснює «ручне управління» вишу за допомогою в.о. ректорів».

Результатом такого «ручного управління» є «кадрова розправа» у виші, вважають автори звернення до глави держави. Під «кадровою розправою» вони вважають: «невмотивоване звільнення з посади ректора Героя України Володимира ШЕВЧЕНКА 29 липня 2010; невмотивоване звільнення інших працівників вишу і заміну їх людьми в.о. ректора; знущання з боку в.о. ректора Петра ЄГОРОВА з екс-ректора В.ШЕВЧЕНКА, зокрема, грубе виселення його з наукового кабінету і викидання у комору його наукової бібліотеки; порушення кримінальної справи за заявою нинішнього керівництва вишу; обшуки в квартирах і в службових кабінетах проректорів; розбивання вікон у службовому кабінеті проректора Тетяни ЛЕВ, дружини члена-кореспондента НАН України Юрія ЛИСЕНКА, який переміг 10 грудня 2010 на чесних, без адмінресурсу виборах ректора ДонНУ; репресії проти сім`ї Ю.ЛИСЕНКА аж до фізичної розправи над дружиною».

Автори звернення зазначають, що і вибори ректора «супроводжувалися тиском заступника Д.ТАБАЧНИКА Євгена СУЛІМИ, який явно не приховував підтримки нинішнього в.о. ректора Петра ЄГОРОВА, і утиском журналістів і т.п.».

Автори листа звертають увагу В.ЯНУКОВИЧА на те, що в результаті такого «ручного управління» міністра в університеті відбуваються процеси, що негативно впливають на учбово-виховний процес, наукову роботу викладачів і студентів, господарську діяльність і дестабілізують усі сфери університетського життя.

Як зазначають автори звернення, таку незаконну затяжну «ректоріаду» експерти «пов`язують з рейдерським захопленням земель вишів». Вони нагадують, що у період виборчої агітації в.о. ректора П.ЄГОРОВ заявляв про знищення історико-архітектурної пам`ятки Донецька - приміщення філологічного факультету університету, і будування на його місці 24-поверхового хмарочоса корпорацією «Менеджемент Ассет компані» (МАКО), «головою якої є Ваш старший син Олександр ЯНУКОВИЧ», звертаються підписанти до Президента.

При цьому автори звернення заявляють, що, згідно зі ст. 29 Закону України «Про вищу освіту», управління вищим учбовим закладом має здійснюватися на основі принципів автономії і самоврядування, а згідно зі ст. 32 «безпосереднє управління діяльністю вищого учбового закладу здійснює його керівник - ректор».

Вибори ректора відбулися з двох кандидатів на альтернативній основі, згідно зі ст. 39 Закону України «Про вищу освіту», на них переміг Ю.ЛИСЕНКО, документи подані до МОН на призначення законно обраного ректора. «У зв`язку з вищевикладеним вимагаємо укласти контракт з переможцем на виборах ректора 10 грудня 2010 Ю.ЛИСЕНКОМ», - йдеться у зверненні.

Звернення підписали голови місцевих організацій партій і громадських організацій: Європейська партія України; партія «Україна соборна»; Всеукраїнське об`єднання ветеранів; партія «Цивільна позиція»; партія «Фронт змін»; партія «Наша Україна»; партія Народний Рух України; Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка; Союзу Українок; партія «Захисників Вітчизни»; УРП «Собор»; партія «Українська платформа»; Всеукраїнська організація «Чорнобиль-допомога» і ін.

Довідка УНІАН. Професор Ю.ЛИСЕНКО 10 грудня ц.р. переміг на виборах ректора Донецького національного університету.

15 грудня міліція провела обшук у його квартирі.

17 грудня прес-служба прокуратури Донецької області повідомила, що в Донецькому національному університеті проходять слідчі дії, пов`язані з порушенням кримінальної справи про розтрату майна посадовцями вишу. При цьому прес-служба прокуратури області попросила «не пов`язувати факт порушення кримінальної справи з виборами ректора університету».

Увечері 17 грудня двоє невідомих збили з ніг і завдали декілька ударів у голову Т.ЛЕВ – дружині новообраного ректора. Жінка у результаті нападу одержала струс мозку. За словами Ю.ЛИСЕНКА, нападаючі заявили його дружині: «Це тобі за чоловіка!».

Також 17 грудня Окружний адміністративний суд м. Києва фактично анулював вибори ректора ДонНУ. Своїм рішенням він визнав незаконним обрання ректора університету і заборонив Міністерству освіти і науки укладати контракт з переможцем. За інформацією ІМК, причиною такого рішення суду став позов доктора юридичних наук, професора Олександра КОРИСТІНА. Професор О.КОРИСТІН звернувся до суду, оскільки його кандидатура, всупереч закону «Про вищу освіту», не була представлена в перегонах на місце ректора”.

У той же час, як заявив екс-ректор ДонНУ, завідувач кафедрою прикладної механіки і комп`ютерних технологій математичного факультету університету, академік Володимир ШЕВЧЕНКО, у виборах ректора Донецького національного університету 10 грудня брали участь тільки два кандидати – П.ЄГОРОВ і Ю.ЛИСЕНКО, законно зареєстровані в Міністерстві освіти, науки, молоді і спорту України.

Він вважає, що виникнення будь-якого кандидата зараз, якому нібито не дали взяти участь у цьому конкурсі, «пов`язано тільки з махінаціями і фальсифікаціями», щоб не допустити до ректорства Ю.ЛИСЕНКА, який чесно виграв вибори 10 грудня.