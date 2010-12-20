У Києві сьогодні презентовано підручник “Українська мова для країн СНД”.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН з цього приводу спеціальний представник Президента Російської Федерації з міжнародної культурної співпраці Михайло ШВИДКОЙ, підручник видано у Москві накладом 1 тис. примірників для країн СНД.

“Оскільки українська мова є однією з найважливіших європейських мов, її мають знати на пострадянському просторі, і сьогодні, на жаль, немає підручників, за якими можна вивчати українську мову як іноземну”, - сказав М.ШВИДКОЙ.

Ініціатором випуску навчального посібника виступив Міждержавний фонд гуманітарної співпраці держав - учасниць СНД (МФГС). На замовлення фонду підручник підготовлено Російським державним гуманітарним університетом.

Підручник розраховано на студентів - майбутніх дипломатів, викладачів, журналістів, він також може бути використаний для навчання у середовищі діаспори.

Автором підручника стала кандидат філологічних наук, доцент Галина ЛЕСНАЯ. Вона є провідним фахівцем у галузі викладання української мови в Росії.

Г.ЛЕСНАЯ - автор близько 50 наукових публікацій. Підручник розповсюджуватиметься серед вузів країн СНД, в яких вивчається українська мова.

“Це модельний підручник, який у разі зацікавленості країни додруковуватимуть і братимуть в своє користування”, - сказав М.ШВИДКОЙ.

“Посібники з мов СНД - затребувана література у країнах Співдружності. Видання українського підручника дуже важливе для підтримки української діаспори в Росії. Якщо будуть заявки, то цей підручник буде передано українським громадам і в інших країнах СНД”, - сказав Виконавчий директор МФГС Армен СМБАТЯН.

Він також повідомив, що фонд готує до видання підручники для вивчення мов інших народів. Вже видані підручники азербайджанської, вірменської і туркменської мов. “Такий самий підручник створено азербайджанською мовою, і ми їм дуже задоволені”, - додав А.СМБАТЯН.