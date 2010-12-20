Для будинків-інтернатів Харківщини у 2010 р. виділено 75 млн. грн.

У Харківській області на утримання будинків-інтернатів у цьому році Міністерство фінансів України виділило 75,4 млн. грн. - 60% від річної потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільного засідання колегії Харківської облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області повідомив заступник голови ОДА Ігор ШУРМА.

Він підкреслив, що дефіцит фінансування інтернатних закладів по області покривається за рахунок «пенсійних грошей». Так, з Пенсійного фонду та від органів праці на спеціальні рахунки інтернатних установ станом на 1 грудня надійшло 18,8 млн. грн.

І.ШУРМА зазначив, що для покращення матеріального забезпечення будинків-інтернатів залучаються спонсорські та меценатські кошти, яких із початку року перераховано 794 тис. грн.

Заступник голови ОДА зауважив, що частина коштів, необхідних для нормального харчування мешканців інтернатних закладів, покривається за рахунок утримання власних підсобних господарств. Крім того, за словами І.ШУРМИ, для заощадження коштів будуть скорочені 80 працівників інтернатних закладів області.

За словами І.ШУРМИ, цих заходів не вистачає для належного утримання будинків-інтернатів області, тому стан приміщень багатьох інтернатних закладів не відповідає санітарним нормам.

І.ШУРМА наголосив на необхідності збільшення фінансування будинків-інтернатів Харківщини.

Довідка УНІАН. В системі соціального захисту населення Харківської області функціонують 18 будинків-інтернатів. З них за призначенням: 3 дитячих, 6 загального профілю, 9 психоневрологічного профілю. Станом на 1 грудня 2010 року у 18 будинках-інтернатах фактично мешкають 3168 громадян похилого віку, інвалідів, з яких 373 дитини-інваліда з розумовими вадами розвитку та психічними розладами. 22 особи мають статус дитини-сироти, 120 дітей позбавлені батьківського піклування.