Через грип призупинено навчання школярів в Хмельницькому

У Хмельницькому з понеділка, 20 грудня, через епідемію грипу призупиняється навчання школярів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міського голови Григорій ДАВИДЕНКО під час наради з керівниками виконавчих органів влади міста.

Крім того, за його словами, на спеціальний протиепідемічний режим роботи переводяться лікувально-профілактичні заклади. Також тимчасово буде обмежено проведення культурно-масових заходів, призупинено показ дитячих кіносеансів у кінотеатрах міста, дитячих вистав, занять у музичних і дитячих школах, у школі мистецтв.

Заклади торгівлі, громадського харчування на період карантину переводяться на режим роботи у масках та постійний дезінфекційний режим.

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькій області на карантин закрито школи Кам`янця-Подільського та близько 10 шкіл Хмельницького і Городоцького районів.