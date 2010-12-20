Київський суд визнав вибори ректора в ДонНУ недійсними

Окружний адміністративний суд Києва визнав вибори ректора в Донецькому національному університеті недійсними.

Про це «Свідомо» повідомили колеги новообраного ректора ДонНУ Юрія Лисенка, котрого тиждень тому колектив обрав ректором.

Тепер Міносвіти не зможе підписати з ним контракт.

Суд розглядав справу за позовом доктора юридичних наук Олександра Користіна, начальника кафедри економічної безпеки Національної академії внутрішніх справ.

«Він звернувся до суду, бо його кандидатуру немовби не зареєстрували на конкурсі на заміщення посади ректора ДоНУ. Суд визнав його правоту. Тепер Лисенка не затвердять ректором і мають відбутися нові вибори» - повідомило джерело «Свідомо».

У п’ятницю, 17 грудня, дружину новообраного ректора ДонНУ Тетяну Лев, що працює бухгалтером у виші, жорстоко побили невідомі біля її дому. Втікаючи, вони крикнули «Це тобі за твого чоловіка». Зараз жінка у тяжкому стані, у неї струс мозку і побите тіло.

У четвер, 16 грудня, у кабінеті Тетяни Лев правоохоронці проводили обшук. Дві з половиною години тривав перший обшук, потім почався другий. Півночі міліціонер і проректор вишу Правдівцев, який забарикадував приміщення від журналістів і викладачів, тримали жінку в кімнаті.

Перевірка нічого не знайшла.Тієї ж ночі, коли всі розійшлися, невідомі побили вікна у кабінеті Лев. Предметом биття виявилась повна пляшка з пивом.

Нагадаємо, Петро Єгоров, якого виконуючим обов’язки ректора поставив міністр освіти Дмитро Табачник, набрав менше за 30% голосів викладачів на виборах ректора у виші. Вони віддали перевагу директору учбово-наукового інституту «Економічна кібернетика» Юрію Лисенку, який набрав 46% голосів.

На початку тижня він поїхав в Київ з документами. А в середу в його оселі співробітники Управління боротьби з економічною злочинністю вже проводили обшук. Як пояснила «Свідомо» адвокат Лисенка Катерина Кутня, обшук стосувався його дружини. Про подробиці вона не сказала в інтересах слідства.