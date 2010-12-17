МОН вивчає думку грамадськості щодо проекту про контроль освітніх послуг

Державною інспекцією навчальних закладів Міністерства та науки розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)”, повідомляє прес-служба МОН.

З документом можна ознайомитися у рубриці “Громадське обговорення”.

Пропозиції та зауваження можна надсилати до 15 січня 2011 року на електронну адресу: mondinz@ukr.net