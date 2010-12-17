У Києві вібудеться міжнародний дитячий конкурс “Різдвяний янгол”

17-19 грудня у Києві вібудеться V міжнародний конкурс “Різдвяний янгол 2010”.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН координатор благодійної акції «Різдвяний Янгол» Марина МЕЛЛІН.

Вона повідомила, що традиційно у конкурсі братимуть участь талановиті діти віком від 3 до 13 років. Усі вони – переможці національних та міжнародних дитячих конкурсів. Загалом у цьогорічному конкурсі візьме участь 41 дитина з України, Росії, Білорусі, Болгарії, Угорщини та Сирії. Учасники представлятимуть власні традиції святкування Різдва Христового.

М.МЕЛЛІН звернула увагу, що основна ідея конкурсу – наближення споконвічних християнських традицій до сучасних форм виховання, зародження у дітях цікавості до вивчення біблійних цінностей, а також поєднання сучасного свята з давніми, можливо, в чомусь забутими звичаями.

«Різдвяний Янгол», зауважила координатор акції, відбувається за підтримки православної громадськості та церкви.

Як повідомила М.МЕЛЛІН, під час конкурсних днів учасники не лише демонструватимуть свої таланти на сцені Київського академічного театру ляльок, але й відвідають Києво-Печерську Лавру, де візьмуть участь у богослужінні та приймуть причастя.

М.МЕЛЛІН нагадала, що щороку у рамках конкурсу організатори пропонують глядачам переглянути справжню різдвяну казку. “Особливістю нашого конкурсу є те, що у рамках конкусру обов’язково є казка, є повчальна історія, і передусім ми ставили собі завдання розповідати на сцені християнські історії, вчити дітей азам християнства. Найбільшою складовою цього заходу є розповідь біблійна”, - сказала вона.

Як повідомила М.МЕЛЛІН, усі без винятку діти-учасники отримають подарунки - цукерки, іграшки, християнську літературу. Підготовлені також окремі подарунки від Києво-Печрської Лаври. Переможці основних номінацій “Бронзовий янгол”, “Срібний янгол” і “Золотий янгол” оторимають путівки в оздоровчий табір на морі.

Присутній на прес-конференції вікарій Київської метрополії, голова Синодального відділу релігійної освіти та катехізації преосвященний ІЛАРІЙ зазначив, що захід отримав окреме благословіння предстоятеля Української православної церкви МП митрополита ВОЛОДИМИРА, який планує відвідати гала-конферт “Різдвяний янгол 2010” 19 грудня.

“Ми сподіваємось, що конкурс сприятиме зміцненню основ моральності у суспільстві і служитиме для дітей і дорослих прикладом того, як треба жити та співіснувати у суспільстві”, - додав отець ІЛАРІЙ.

Організатори конкурсу також повідомили, що у рамках заходу відбудеться збір коштів для Полтавської дитячої лікарні (відділення онкогематології) на закупівлю спеціального медичного обладнання.

Довідка УНІАН. Конкурс "Різдвяний янгол" був започаткований у Полтаві у 2006 році. За 5 років його існування участь у конкурсі взяли більше 200 дітей.