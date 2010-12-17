У ДонНУ проходять слідчі дії

На даний час у Донецькому національному університеті проходять слідчі дії, пов`язані з порушенням кримінальної справи про розтрату майна посадовцями вишу.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі прокуратури Донецької області.

У прокуратурі пояснили, що 9 грудня на підставі заяви від чинного керівництва ДонНУ і матеріалів перевірки Державної служби боротьбі з економічними злочинами Головного управління МВС України у Донецькій області було порушено кримінальну справу за фактом розкрадання грошових коштів в особливо великих розмірах і службової фальсифікації посадовцями вишу. Справу порушено за ч. 5 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» і ч. 2 ст. 366 «Службова фальсифікація» Кримінального кодексу України.

Проведення досудового слідства доручено прокуратурі Донецька. У справі проводяться слідчі дії.

На даний час виявлені факти розкрадання грошових коштів, встановлюються причетні до нього посадовці.

Крім того, під час розслідування призначено додаткову ревізію, яку проводять працівники Контрольно-ревізійного управління. Необхідність даної перевірки зумовлена тим, що університет фінансується грошовими коштами, які надходять з державного бюджету.

У прес-службі облпрокуратури відзначили, що методика проведення слідчих дій (виїмки документації, обшуки, допити тощо) і їх кількість залежать від обраної слідчим тактики проведення досудового слідства. Необхідність даних дій зумовлена прагненням забезпечити повноту збору доказів. Слідчий діє як самостійна процесуальна особа і має право сам визначати порядок проведення слідчих дій. Тільки слідчий уповноважений визначати коло осіб, присутніх при проведенні слідчої дії.

«Прес-служба прокуратури області підкреслює, що за період, що перевіряється, жоден з кандидатів на пост ректора ДонНУ не мав відношення до фінансово-господарської діяльності вузу і просить не пов`язувати факт порушення кримінальної справи з виборами ректора університету», - наголошується у повідомленні.

Водночас працівники ДонНУ заявили кореспонденту УНІАН, що вважають факт порушення даної кримінальної справи напряму пов`язаним з виборами ректора університету, оскільки дружина обраного ректора Юрія ЛИСЕНКА Тетяна ЛЕВ обіймає посаду проректора університету. Раніше вона була звільнена з посади наказом в.о. ректора Петра ЄГОРОВА, однак судом поновлена на посаді.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня конференція трудового колективу Донецького національного університету обрала для затвердження Міністерством освіти і науки, молоді і спорту на посаду ректора вишу Ю.ЛИСЕНКА.

15 грудня міліція провела обшук у квартирі Ю.ЛИСЕНКА. Обшуки ряду посадовців університету, що працювали раніше за ректора Володимира ШЕВЧЕНКА, тривають.