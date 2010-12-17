У Полтаві заняття в школах поновляться з 18 грудня

У Полтаві заняття в школах буде відновлено з 18 грудня.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні освіти міськвиконкому Полтави.

За даними управління, після 17 грудня в Полтаві не будуть продовжені припинені раніше через карантин заняття.

"Заняття у школах будуть відновлені: для навчальних закладів, що працюють за 5-денним робочим тижнем, - з 20 грудня, за 6-денним робочим тижнем - з 18 грудня", - повідомили в управлінні.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня в Полтаві через підвищення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип школи були закриті на карантин.

У зв`язку з карантином канікули будуть перенесені.