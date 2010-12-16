Київському університету права - 15!

Сьогодні свій ювілей святкує Київський університет права. Це єдиний виш у нашій країні, підпорядкований Національній академії наук України, що готує фахівців у сфері конституційного, господарського, цивільного, фінансового, міжнародного та інших галузей права.

– Нам лише п`ятнадцять, ясна річ, це невеликий проміжок часу, але, якщо врахувати, що наша держава теж молода, то ми йдемо в ногу з часом, – зазначив УНІАН ректор університету Юрій Бошицький.

За роки свого існування виш подарував путівку у життя понад 5 тисячам спеціалістів і магістрів. Його випускники обіймають престижні посади в органах державної влади, іноземних представництвах, підприємницьких установах, юридичних фірмах, нотаріальних та адвокатських конторах.

– Наша мета - не просто готувати правознаців з глибокими класичними знаннями в галузі юриспруденції, як це роблять інші ВНЗ, а, перш за все, особистостей з високими морально-етичними якостями, – додав Ю. Бошицький.

За його словами, Київський університет права першим в Україні почав впроваджувати сучасну модель навчання – майстер-класи провідних вітчизняних та зарубіжних вчених та авторитетних юристів-практиків.

– У сфері юриспруденції майстер-класи – явище не зовсім звичайне і для багатьох закордонних вузів, однак це нова конче ефективна форма підготовки майбутніх юристів, – переконаний ректор. – Підготовці правників з практичними навичками сприяє також діяльність юридичної клініки "Фенікс", в якій студенти старших курсів під керівництвом досвідчених викладачів надають безкоштовну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення.

Крім того, Юрій Бошицький додав, що підтвердженням успішної роботи ВНЗ стала перемога студентки 4-го курсу Марії Осядлої у всеукраїнському конкурсі "Юрист року 2010".