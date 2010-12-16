Українські приватні школи зможуть отримати міжнародне визнання

Міжнародна рада з акредитації та Гільдія лідерів освіти України підписали меморандум про початок акредитаційного процесу в українських школах.

“Я знаю, що в Україні високий рівень освіти. Але хто про це знає у всьому світі? – заявив голова Міжнародної ради з акредитації Дональд Петрі. – Проблема в тому, що будь-яка держава не може собі дозволити максимально фінансувати освіту. І хто ж тоді оцінить рівень освіти і знань? Чи що робити тим, хто хоче навчатись у іншій країні? От для цього й існує наша організація Accreditation International – для створення єдиного критерію якості навчання, який приймається у всьому світі”.

Петрі наголошує, що найголовніше для покращення якості освіти – вдосконалення вчителів.

“В ідеалі можна було б мати групу вчителів, які викладають у школі тривалий час, які б працювали разом над тим, щоб викладати не лише необхідне за програмою, але і приділяти час тому, що повинні і хочуть знати учні, – зазначає Петрі. – Така школа відповідала би будь-яким найвищим вимогам і очікуванням”.

Усі викладачі, які працюють в акредитованих школах, проходять атестацію на підтвердження свого професіонального рівня. Після атестації вони отримують неофіційну високу оцінку якості їх роботи.

За словами Дональна Петрі, у світовому товаристві існує практика: якщо абітурієнт закінчив неакредитовану приватну школу, його шанси вступити до престижного вишу значно зменшуються.

Однак голова Міжнародної ради з акредитації зауважив, що затвердження конкретних переваг навчання в акредитованій школі на законодавчому рівні залежить виключно від влади та політики міністерства освіти зокрема.

Першим серед українських шкіл проходитиме акредитацію київський приватний ліцей “Гранд”.

“Сферою освіти незадоволені практично в усьому світі, і попит на якісну освіту зростає все більше і більше”, – заявив голова Гільдії лідерів освіти України, директор ліцею «Гранд» Володимир Співаковський.

Міжнародна рада з акредитації (Accreditation International – АІ) – це організація, яка займається визначенням професійного рівня приватних шкіл і їх акредитацією з 1998 року.