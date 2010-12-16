Могильов: система освіти МВС дуже роздута

Міністерство внутрішніх справ планує втричі скоротити кількість відомчих навчальних закладів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, сьогодні в системі органів внутрішніх справ налічується 16 навчальних закладів, включаючи вищі. «Ми плануємо скоротити їх втричі. Я так думаю, вишів у нас залишиться 5-6», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

За його словами, система освіти МВС дуже роздута. «Ми маємо 16 вищих навчальних закладів, внаслідок цього ми скоротимо прийом, а той, хто поступатиме - з обов`язковою умовою служби у Внутрішніх військах. Ми йтимемо від спеціалізації «правознавство» і більше акцентувати увагу будемо на системі «правоохоронна діяльність». Ми вважаємо, що такий підхід дозволить відсікти випадкових людей, які поступають до вишів», - сказав міністр.

А.МОГИЛЬОВ зазначив, що відповідний проект розпорядження підготовлений для розгляду Кабінетом міністрів. У разі його затвердження планується наступного року почати набір у виші МВС курсантів за експериментальною навчальною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за схемою «курсант – військовослужбовець - курсант».

Міністр пояснив, що молоді люди (17 років), які поступають до вишів, на першому курсі проходитимуть теоретичну підготовку з набуттям практичних навичок, необхідних для виконання завдань патрульно-постової служби, на другому курсі вони закликаються у Внутрішні війська, де виконуватимуть програми практичної підготовки, а також продовжуватимуть засвоєння спеціальних теоретичних дисциплін, а після звільнення з термінової служби, у разі, якщо вони будуть визнані придатними для продовження навчання, повернуться до вишів.

На думку А.МОГИЛЬОВА, такий підхід дозволить, зокрема, якісніше підготувати особовий склад до забезпечення правопорядку під час Євро-2012.

За його словами, існуюча практика комплектування вишів МВС випускниками загальноосвітніх шкіл призводить до того, що значна частина молодих фахівців, маючи відповідний рівень теоретичної підготовки, не мають достатнього життєвого досвіду, а іноді й стійкої мотивації до служби в міліції.