ГУАМ організує «літні школи» для молодих учених

В Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ визначили пріоритетні напрями співпраці в галузі культури, науки і освіти.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, напередодні в Києві під головуванням молдавської сторони відбулося 5-е засідання Робочої групи з питань культури, науки і освіти.

У засіданні взяли участь генеральний секретар із питань науки Академії наук Республіки Молдова, професор Іон ГУЧАК, постійний представник Грузії при ГУАМ Мераб АНТАДЗЕ, начальник управління з розвитку вищої освіти Міністерства освіти і науки Грузії Нугзар ЧИТАІА, координатор програм Секретаріату ГУАМ Сабухі ТЕМІРОВ, а також представники профільних міністерств і відомств держав - членів організації.

Робоча група визначила пріоритетні напрями регіональної співпраці в галузі культури, науки і технологічного розвитку, домовилася виробити пропозиції з організації «літніх шкіл» для молодих учених з метою їхнього залучення до передових досліджень, розглянула питання про організацію відеоконференцій з пріоритетних напрямів у 2011 році та можливість створення спільних дослідницьких груп учених держав - членів ГУАМ.

Крім того, сторони домовилася внести пропозиції з приводу концепцій грантових програм ГУАМ у галузі культури, науки і освіти.

Наступне засідання Робочої групи з питань культури, науки і освіти планується провести в першому півріччі 2011 року.