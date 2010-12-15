Янукович у Ризі відвідав українську школу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ разом із Президентом Латвійської Республіки Валдісом ЗАТЛЕРСОМ відвідав Ризьку українську середню школу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, наймолодші учні зустріли лідерів країн віршами та подарували В.ЯНУКОВИЧУ символічні латвійські рукавички, а Президентові Латвії – українську скатертину.

Президенти, крім того, переглянули коротку концертну програму, підготовлену учнями.

В.ЯНУКОВИЧ передав у подарунок школі книжки, в тому числі підручники, а також інтерактивну дошку.

У своєму вітальному слові глава держави наголосив, що йому надзвичайно приємно бути у Ризі в українській школі. “Це чудово, що тут зберігаються українські традиції, що тут пам’ятають про Україну. Ми повинні робити все, щоб цей зв’язок не тільки продовжувався, але й ставав ще міцнішим”, - сказав Президент.

Глава держави подякував усім ентузіастам, які доклали зусиль до створення цього навчального закладу у Ризі. “Я вам вдячний за цей патріотизм, любов до рідної української землі, до своїх коренів”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також висловив вдячність тим, хто у всі роки підтримував школу, зокрема меру Риги. “Я приєднуюся до вас, готовий стати поруч з вами і опікуватися цією справою на своєму місці... Я – у вашій команді”, – зазначив Президент України.

Глава держави, окрім того, висловив вдячність своєму латвійському колезі за добро, “яке він сіє” у відносинах України та Латвії.

Наприкінці зустрічі директор школи Лідія КРАВЧЕНКО вручила Президентам, а також меру Риги символічні ордени школи із зображенням емблеми цього закладу.