Через ГРВІ на карантин закрито всі школи у Ковелі

На Волині у зв’язку із високою захворюваністю на ГРВІ на карантин закрито шість шкіл в Луцьку та всі школи у Ковелі.

Як повідомила УНІАН заступник начальника Управління освіти Луцької міської ради Лілія КРЕВСЬКА, у шести школах обласного центру навчання призупинено до 22 грудня.

Разом з тим, за її словами, ситуація в інших навчальних закладах стабільна. Рівень відсутності дітей в межах 20%. А тому школи працюватимуть в звичайному режимі до кінця першого семестру навчального року – 24 грудня. Проте в школах, які були раніше закриті на карантин, навчання триватиме до 31 грудня. Другий семестр навчального року для всіх розпочнеться 10 січня 2011 року.

За даними міського Управління охорони здоров`я, рівень захворюваності на гострі респіраторні захворювання становить 180 на 10 тис. населення, тоді як епідпоріг в межах 143 хворих на 10 тис. населення.