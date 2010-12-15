У Міносвіти та спорту реорганізацію завершать до середини січня

Міністр освіти та науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК прогнозує, що його міністерство буде реорганізовано до середини січня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам у Кабінеті міністрів України.

«Спочатку повинні бути зняті старі юрособи», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Водночас він зазначив, що згідно з указом Президента, дано дуже жорсткі терміни реорганізації міністерств.

Говорячи про те, коли буде призначено заступників міністра, Д.ТАБАЧНИК зазначив: «А це можна буде зробити лише після того, як буде прийнято положення (про міністерство – УНІАН)».

Разом із тим міністр зазначив, що у зв`язку з тим, що 30% співробітників міністерства буде скорочено, їм буде надано нові робочі місця відповідно до чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент підписав Указ «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

Відповідно до документа, створено Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України, Державна служба інтелектуальної власності України, Державна служба молоді та спорту України, реорганізувавши Міністерство освіти та науки України, Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту.

Міністром освіти та науки, молоді та спорту України призначено Д.ТАБАЧНИКА.