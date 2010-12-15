Фірташ і КПІ підпишуть меморандум про співпрацю

Група компаній Group DF і НТУУ «Київський політехнічний інститут», а також Об`єднаний рух роботодавців України і Асоціація технічних вузів України 15 грудня підпишуть меморандуми про співпрацю.

Зокрема, Група компаній Group DF і НТУУ «Київський політехнічний інститут» підпишуть меморандум про стратегічну співпрацю. Відповідно до документа, Group DF сприятиме оновленню навчально-наукової матеріальної бази Університету, приймати студентів НТУУ «КПІ» для проходження виробничої практики, а також впроваджувати науково-технічні й інноваційні розробки, розроблені спільно з лабораторіями Університету.

У заході візьмуть участь голова Ради директорів Group DF Дмитро Фірташ, керівники підприємств, ректор НТУУ «КПІ» Михайло Згуровський.

Крім того, буде підписаний меморандум між Об`єднаним рухом роботодавців України і Асоціацією технічних вузів України про стратегічну співпрацю. Згідно з документом, сторони сприятимуть розвитку технічної освіти в Україні, впровадженню інновацій для підвищення конкурентоспроможності економіки України.

У заході візьмуть участь голова роботодавців України Дмитро Фірташ, керівники підприємств, президент Асоціації технічних вузів України Михайло Згуровський.

Адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1.

Акредитація до 19:00 14 грудня за тел. 050 3302232.