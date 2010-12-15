Мер Донецька заявляє про скорочення фінансування освіти в 2011 р.

У Донецьку на освіту в проекті бюджету-2011 закладено на 2,5% менше коштів, ніж було у поточному 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО.

«На сьогоднішній день, на галузь освіти закладено 97,5% коштів від рівня 2010 року », - сказав мер, зазначивши, що «це цифри по місту, але по країні точно також».

О. ЛУК `ЯНЧЕНКО зазначив, що поки в школах Донецька немає проблем з безкоштовним харчуванням школярів початкових класів, але в наступному році така проблема може стати дуже серйозною.

«Поки в Донецьку такої проблеми не існує, оплата харчування школярів - це делеговані

повноваження держави. Але в проекті бюджету 2011 року, там суми закладені дуже скромні - і без урахування інфляції і без урахування того, що ціни на продукти харчування зросли », - пояснив мер.