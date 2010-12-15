У Севастополі керівників шкіл просять “розібратися” зі штатами

Влада Севастополя просить керівників навчальних закладів міста протягом 1 півріччя 2011 року привести свої штати відповідно до нормативів Міністерства фінансів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав начальник управління освіти і науки

Севастопольської міської держадміністрації Сергій КРУГЛОВ, коментуючи поирену в місцевих ЗМІ інформацію про скорочення з 1 січня 2011 р. близько 1 тис. педагогів.

«Ніякого скорочення не передбачається, тим більше з 1 січня 2011 року. Сьогодні фінансування галузі планується таким чином, щоб зберегти фінансування рівня 2010 року до 1 вересня наступного року. Інформація про те, що буде скорочено до тисячі

людей, не витримує ніякої критики », - заявив С. КРУГЛОВ.

Начальник управління додав, що поки не розглядається навіть скорочення наднормових ставок у навчальних закладах: «Навіть якщо припустити, що будуть скорочені наднормові ставки, у нас сьогодні їх з дошкільної і загальної освіті всього 265: 178- по школах і 87-по дитячих садках відповідно, то до 1 вересня 2011 року ці люди будуть працювати, отримають зарплату, отримають відпускні ».

Як запевнив С. КРУГЛОВ, «працівники, які зайняті безпосередньо освітнім процесом, скорочені не будуть”.

“Єдине, що з 1 вересня ми повинні привести до норм комплектування класів. Тому підкреслюю: педагогів, зайнятих безпосередньо навчальним процесом, це

не торкнеться », - наголосив він.

Начальник управління освіти і науки також поінформував, що рішення про введення наднормової ставки приймаються конкретно на календарний рік, тому що «кожен рік міняється бюджетний кодекс, змінюється штатний розклад ». За його словами, «якщо просить людина додаткову ставку, ця ставка дається тільки на рік, а через рік вона автоматично або продовжується, або анулюється”.

“Але директори взяли на наднормові посади людей, які незаконно працюють за безстроковою трудовою угодою », - зазначив С. КРУГЛОВ. За його словами директорами шкіл було зроблено кілька помилкових кроків, вони ввели в свої штати лікарів: стоматологів, педіатрів, що категорично заборонено.

“Це не медичні установи, вони не повинні там бути. Однак вони там є. Це вже називається нецільовими виплатами », - сказав чиновник.

С. КРУГЛОВ закликав керівників навчальних закладів міста протягом 1 півріччя 2011 року «уважно розібратися зі своїми штатами, і до 1 вересня привести всі штати відповідно до нормативів Міністерства фінансів”.