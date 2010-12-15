Києво-Могилянська Фундація Америки засуджує Міносвіти

Києво-Могилянська Фундація Америки (Чикаго, США) заявляє про свою незгоду із пропонованими змінами в проекті закону, і засуджує Міністерство освіти за спробу відновити авторитарний контроль над вищою освітою в Україні, й особливо його втручання в справи Національного Університету «Києво-Могилянська академія». Про це йдеться у листі Києво-Могилянської фундації Америки, який переданий УНІАН.

У заяві зазначено, Міністерство освіти нещодавно запропонувало проект Закону “про "реформування" вищої освіти в Українi”, що викликало відповідь президента Національного Університету «Києво-Могилянська академія» Сергія Квіта.

“Пропозиції міністра освіти Дмитра Табачника скасовують університетську автономію та академічну, фінансову та організаційну свободи незалежних університетів, – йдеться в листі. – Крім того, пропоновані зміни не допустять інтеграції української освіти та науки до європейських і західних стандартів вищої освіти. Пропоновані зміни також заборонять Києво-Могилянській академії використання англійської мови як другої робочої мови в університеті та в якості критерію відбору студентів”.

"Законопроект матиме поважні негативні наслідки не тільки для Києво-Могилянської академії, але й на всі університети країни. Без сильної, незалежної університетської системи, Україна не може сподіватися на досягнення провідної ролі на міжнародній арені", - заявляє президент Києво-Могилянської Фундації Америки Марта Фаріон.

М. Фаріон також переконана, що "пропоновані наступи на університетську свободу та незалежність несумісні з місією Національного університету «Києво-Могилянська академія», якій Фонд надає підтримку та пріоритет. Університетська автономія та академічні свободи є основою громадянського суспільства".

Києво-Могилянська фундація Америки закликає Президента України, Прем`єр-міністра і Голову Парламенту України переглянути та відкинути пропоновані зміни в українському законодавстві “які порушують норми світової вищої освіти та засади академічної свободи”. Фундація сподівається на підтримку університетів, викладачів і студентів з усього світу, щоби спільно розпочати протести проти запропонованих «реформ».