Кримська влада передали 7 сільським школам автобуси

Кримська влада вручили директорам сільських шкіл ключі від семи автобусів, придбаних за кошти Державного бюджету України.

Як повідомляє Крымское информационное агенство, у заході взяли участь перший заступник голови кримського парламенту Костянтин БАХАРЄВ, перший заступник Голови Ради міністрів АРК Павло БУРЛАКОВ, в.о. Постійного Представника Президента України в АРК Віктор ПЛАКІДА, міністр освіти і науки автономії Віталіна ДЗОЗ, голови райдержадміністрацій та ін

Звертаючись до присутніх, П.БУРЛАКОВ запевнив, що програми, які стосуються шкіл і школярів, були і будуть пріоритетом для кримського уряду. “Для дітей сільських і міських шкіл повинен бути рівний доступ до освіти », - підкреслив він.

Зокрема, ключі від автобусів отримали директори загальноосвітніх шкіл у селищах: Плодовське (Бахчисарайський район), Богатівське (Білогірський район), Зарічне (Джанкойський район), Військове (Красноперекопський район), Штормовське (Сакський район), Пожарське (Сімферопольський район), Урожайновскоє (Радянський район).

Крім того, П.БУРЛАКОВ повідомив, що кримська влада планує передбачити в бюджеті АРК на 2011 рік 6 млн грн. для купівлі 20 шкільних автобусів. Вартість одного становить близько 300 тис. грн.