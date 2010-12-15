У Криму мають намір підвищити престиж праці вчителя

Міністерство освіти і науки Криму розробило проект республіканської програми підвищення престижу праці вчителя.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму.

Завдання проекту програми, розробленої за ініціативи кримського прем`єра Василя ДЖАРТИ, - якісне оновлення кадрового потенціалу працівників освіти, залучення на педагогічну роботу молоді, створення і гарантоване виконання пакету соціальних стандартів для вчителів.

У 2011 році на реалізацію програми планується виділити 5,4 млн. грн., зокрема 3,3 млн. грн. - з бюджету автономії.

«Програма - це реальний крок до просування і розвитку освіти в республіці. Без вдосконалення професійної майстерності кримських вчителів неможливо говорити про престиж вчителя», - сказала міністр освіти і науки Криму Віталіна ДЗОЗ.