У Києві в квітні 2011 року пройде «World’s Beauty Star»

Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої творчості «Beauty Star» вийшов на міжнародний рівень - 5-11 квітня 2011 року «World’s Beauty Star» пройде в Києві.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила президент Міжнародного фестивалю «World’s Beauty Star» Олена ЛУДАН.

За її словами, вперше в 2011 році фестиваль-конкурс прийме учасників з понад 10 країн світу - Америки, Нігерії, Туреччини, Іспанії, Ізраїлю, Латвії, Грузії, Росії, Македонії та ін. Це будуть як солісти, так і колективи. До участі допускаються діти віком 4-17 років. Фінал відбудеться 11 квітня в Національному палаці культури і мистецтв «Україна». Затверджені номінації: “Вокал”, “Хореографія”, “Шоу-програма”, “Моделінг” та “Телеведучі”.

Вона зазначила, що фестиваль “Beauty Star” має 5-річну історію. Він започаткований продюсерським центром “Зірковий шлях” і проводився у Києві. За цей час у фестивалі взяли участь понад 2 тис. талановитих дітей. Переможці фестивалю мали можливість представляти Україну на різних міжнародних конкурсах та світових сценах.

О.ЛУДАН відзначила, що конкурс «World’s Beauty Star» проходитиме за підтримки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Міністерства освіти і науки України, губернатора Київської області Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.

За словами О.ЛУДАН, вперше організаторами фестивалю «World’s Beauty Star» в рамках конкурсу ініціювали безпрецедентний благодійний проект “Дорогу дітям”, який підтримали відомі українські зірки, зокрема, Ірина БІЛИК, Марія БУРМАКА, Олена ВІННИЦЬКА, Віктор ПАВЛИК та інші. Так, відповідно до ініціативи оргкомітету фестивалю, в конкурсі зможуть взяти участь талановиті діти з дитячих будинків, а всі витрати на їх підготовку, проживання, харчування візьмуть на себе організатори.

“Обрано 5 українських дітей, які не мали змоги самостійно десь брати участь в якихось акціях на великих сценах, бо вони або круглі сироти, або виховуються в дитячих будинках, яких ми із задоволенням запросили взяти участь в нашому фестивалі”, - зазначила О.ЛУДАН.

“Ми вирішили, що таким дітям треба давати можливість рухатися вперед, розвиватися в творчому напрямку. Ми беремо на себе всі організаційні витрати, пов’язані із записом фонограм і в подальшому розвитку творчої кар’єри, творчих надбань цих дітей”, - додала вона.

Кожна дитина, яка буде учасником конкурсу, отримає подарунки, кубки та титули у своїх номінаціях та в своїх вікових категоріях.

“В нашому фестивалі грошової винагороди немає. Все призами видається. Це, зокрема, поїздки. Минулого року 5 путівок було безкоштовних для переможців – Париж, Будапешт, Рим... Також діти отримували путівки в Карпати. Були і записи в студії, мікрофони. Це те, що потрібно дітям”, - зазначила О.ЛУДАН.

У підготовчий період – 5-10 квітня – учасники фестивалю «World’s Beauty Star», як передбачається, проживатимуть на базі санаторію в Конча-Заспі.