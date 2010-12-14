У ЧФ РФ не хочуть, щоб українські діти відвідували їхні дитсадки?

Влада Севастополя сподівається на позитивне вирішення питання про відвідування українськими дітьми дитячих садочків Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КРУГЛОВ в ефірі місцевої телекомпанії «Народний канал». Один з телеглядачів запитав чиновника, чому севастопольським дітям, батьки яких не мають прямого відношення до Чорноморського флоту РФ, не можна стати учнями школи Міністерства оборони РФ №8, тим більше, враховуючи той факт, що на тому житловому масиві мало середніх учбових закладів.

За словам С.КРУГЛОВА, при всій його «глибокій пошані до командування Чорноморського флоту РФ, на жаль, нам поки не вдається знайти рішення цього питання».

«Ми зверталися листом до відповідних фахівців в штабі флоту (у штабі ЧФ РФ—УНІАН) з тим, щоб нам надали місця в дошкільних установах. Ми дістали відмову», - сказав він.

Як додав С.КРУГЛОВ, ведуться зараз переговори з приводу дитячого саду в селищі міського типу Кача Нахімовського району міста Севастополя (де розташований авіагарнізон ЧФ РФ—УНІАН). “Там теж є вільні місця, і там всі обставини диктують те, щоб, дітки, наші українські, ходили в цей дитячий садочок. Але, на жаль, процес утримання дітей в садках РФ обходиться у декілька разів дорожче. Ось зараз ми запланували ці кошти і наступного року намагатимемося «закласти» їх в бюджет. Якщо вийде... Це десь раз в 10 більше на утримання кожної дитини в дитячому саду РФ», - сказав начальник Управління освіти.

Тому, як підсумував представник керівництва міста, «ми постійно ведемо цю роботу, і переговори». За його словами, «в якомусь, одиничному випадку, вдається щось вирішити, але, на жаль, системно цю проблему поки що подолати не вдається». С.КРУГЛОВ сподівається, «що, можливо поступово діалог, все-таки, приведе до вирішення цієї проблеми».