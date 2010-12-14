За чий кошт українська делегація поїхала до ПАР?

Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту заявляє, що фінансування поїздки української делегація до Південно-Африканської Республіки для участі в 17-му Фестивалі молоді та студентів здійснювалося винятково за позабюджетні кошти.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою Мінсім`ї роз`ясненні Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту.

"Поїздка делегація України до ПАР на 17-й Фестиваль молоді та студентів, перебування її там профінансовано винятково на позабюджетні кошти - кошти громадських організацій, спонсорські гроші тощо.

Це природно, оскільки, нагадуємо, учасники фестивалю зі всього світу – це переважно представники громадських організацій", - йдеться у роз`ясненні.

При цьому Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту надавало консультативну та організаційну допомогу Національному оргкомітетові з підготовки до участі у фестивалі та членам української делегації. Зокрема, на зустрічах йшлося про досвід проведення таких форумів у світі, який має допомогти краще орієнтуватися в країні під час заходу.

Делегація від України на цей форум теж сформована з представників громадських організацій, студентів, активістів молодіжного руху. Всього до складу ввійшли 93 особи, вилетіли з Києва до Преторії і беруть участь у заході – 91 особа. "В тому числі, попередньо виїхали для ознайомлення з умовами перебування делегації, налагодження та організації перебування в Преторії троє представників України на чолі з колишнім послом нашої держави в ПАР. Серед членів делегації - три фахівці Міністерства, що є представниками громадських організацій та активістами молодіжного руху і поїхали за кошти, надані цими організаціями та спонсорами. Ще один фахівець, який очолює громадську організацію, офіційно перебуває у відпустці та теж здійснює свою поїздку за спонсорські кошти", - наголошується у роз`ясненні.

Як повідомляв УНІАН, за даними низки ЗМІ, українська делегація з Міністерства науки і освіти, молоді та спорту поскандалила зі службами аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Зокрема, зазначалося, що 12 грудня працівники аеропорту відмовилися посадити на літак одного з членів української делегації - народного депутата від ПР А.ПІНЧУКА. Причиною стало алкогольне сп’яніння пасажира.

Тоді на знак протесту вся делегація відмовилася летіти з Франкфурта.

Через деякий час делегація у повному складі все-таки вилетіла в ПАР і благополучно дісталася цієї країни.

У Міністерстві освіти та науки, молоді та спорту заявили, що делегація, яка летіла до Південно-Африканської Республіки і поскандалила зі службами аеропорту Франкфурта-на-Майні, не була делегацією від цього міністерства.

За даними прес-служби, насправді делегація від України на 17-й Всесвітній фестиваль молоді та студентів складається з представників молодіжних громадських організацій, студентських організацій, молодіжних активістів. Підготовкою до участі української делегації в заході займався Оргкомітет, створений громадськими організаціями, стверджують в Міносвіти.