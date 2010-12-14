Табачник обіцяє покарати підлеглих за "п’яний дебош"

Міністр освіти Дмитро Табачник обіцяє покарати членів делегації від Міносвіти у разі, якщо інформація про інцидент у франкфуртському аеропорті підтвердиться.

Про це він сказав, коментуючи інформацію про те, що українську делегацію не пустили у літак у Франкфуртському аеропорту у зв’язку з нетверезим станом.

"Табачник заявив, що звернувся до представників посольства України у Німеччині та Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні з проханням підтвердити, або ж спростувати правдивість цієї інформації, на цей час інформація не підтвердилась", - сказано у повідомленні прес-служби Міносвіти.

"У разі підтвердження цього факту та вини працівників Міністерства, ці особи понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством", - зазначив Табачник.

Як повідомляли деякі ЗМІ, українська делегація з Міністерства науки і освіти, молоді та спорту поскандалила зі службами аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Зокрема, зазначалося, що 12 грудня працівники аеропорту відмовилися посадити на літак одного з членів української делегації з 98 осіб, яка прямувала в ПАР. Причиною стало алкогольне сп`яніння пасажира.

Тоді, на знак протесту, вся делегація відмовилася летіти з Франкфурта.

Але все-таки через деякий час делегація у повному складі відправилася в ПАР і благополучно дісталася до цієї країни.

"Регіонал" Максим Луцький підтвердив, що з літака намагалася зняти депутата від Компартії Андрія Найдьонова та ще п’ятьох осіб. Водночас він спростував, що в інциденті брав участь "регіонал" Андрій Пінчук.

Українська правда