У Києві школи не закриватимуть на карантин
13:16, 14 грудня 2010Освіта
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Епідемічний поріг захворюваності не перевищено
У Києві захворюваність на грип та ОРВІ за тиждень зросла на 16,9%, але епідемічний поріг не перевищено.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров’я КМДА Раїсу МОІСЕЄНКО.
За минулий тиждень у Києві зареєстровано 26 тис. 944 хворих на грип та інші ГРЗ (з них 18 тис. 281 – дітей). Показник захворюваності нижче епідпорогу на 20%.
«Дивлячись на динаміку захворюваності, можна прогнозувати, що карантину вдасться уникнути, і ми увійдемо у нормальний канікулярний період», - зазначила Р.МОІСЕЄНКО
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