У Табачника відхрестилися від п'яної делегації у Франкфурті

У Міністерстві освіти та науки, молоді та спорту заявляють, що делегація, яка летіла до Південно-Африканської Республіки і поскандалила зі службами аеропорту Франкфурта-на-Майні, не була делегацією від цього міністерства.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Міністерства освіти та науки, молоді і спорту.

За даними прес-служби, насправді делегація від України на 17-й Всесвітній фестиваль молоді та студентів складається з представників молодіжних громадських організацій, студентських організацій, молодіжних активістів. Підготовкою до участі української делегації в заході займався Оргкомітет, створений громадськими організаціями, стверджують в Міносвіти.

Кілька фахівців міністерства, які поїхали на Фестиваль, представляють там громадські організації, членами яких вони є, уточнюється в повідомленні.

Водночас, підкреслили в прес-службі, на їхній запит щодо можливого затримання делегації надійшла офіційна відповідь від Міністерства закордонних справ України стосовно ситуації про те, що претензій у влади Німеччини, поліції та авіаперевізника - компанії "Deutsche Lufthansa AG", що проводила рейс, немає.

Водночас у МЗС підтвердили, що українську делегацію у складі 59 осіб не допустили на борт літака у Франкфурті через те, що ті перебували у стані алкогольного сп`яніння. Імена тих, кого не пустили на борт, не називаються.

"Ми перевірили, що мова йде про групу з 59 осіб, які прямували транзитом через Франкфурт до Йоганнесбургу. Черговий зміни, який зафіксував зазначений факт, повідомив, що протокол про правопорушення з боку вказаної групи пасажирів не складався і авіакомпанія прийняла рішення про недопущення декількох пасажирів на борт через їхній нетверезий стан", - розповів речник МЗС Олександр Дікусаров.

У результаті, за його словами, група вирішила залишитися в аеропорту до наступного рейсу, який був 12 грудня. 13 грудня зазначена група разом з іще однією групою прибула в Йоганнесбург. Водночас у МЗС не змогли назвати мету поїздки делегації.

Як повідомляли деякі ЗМІ, українська делегація з Міністерства науки і освіти, молоді та спорту поскандалила зі службами аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Зокрема, зазначалося, що 12 грудня працівники аеропорту відмовилися посадити на літак одного з членів української делегації з 98 осіб, яка прямувала в ПАР. Причиною стало алкогольне сп`яніння пасажира.

Тоді, на знак протесту, вся делегація відмовилася летіти з Франкфурта.

Але все-таки через деякий час делегація у повному складі відправилася в ПАР і благополучно дісталася до цієї країни.